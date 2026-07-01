Kazazedeye yardım etmek isterken canından oldu! Ortaya çıkan gerçek yürek burktu: Henüz 10 gün önce…

10 GÜN ÖNCE EVLENDİĞİ ORTAYA ÇIKTI



Yaşanan facianın ardından, Furkan Alan'ın henüz 10 gün önce evlendiği ortaya çıktı. Yeni kurduğu yuvasında mutluluğunu yaşamaya hazırlanan genç adamın, tanımadığı bir yaralıya yardım etmek isterken hayatını kaybetmesi sevenlerini ve tüm Bursa'yı yasa boğdu.

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