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Giriş Tarihi: 1.07.2026 10:33

Kazazedeye yardım etmek isterken canından oldu! Ortaya çıkan gerçek yürek burktu: Henüz 10 gün önce…

Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri dağladı. Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsüne yardım etmek isterken elektrik akımına kapılan 26 yaşındaki Furkan Alan’ın acı hikâyesi ortaya çıktı. Gencin henüz 10 gün önce…

İHA Yaşam
Kazazedeye yardım etmek isterken canından oldu! Ortaya çıkan gerçek yürek burktu: Henüz 10 gün önce…
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Kaza, Mudanya ilçesi Çepni Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.U. idaresindeki 16 AJF 701 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk devrilirken, sürücü araç içerisinde ağır yaralandı.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Kazayı gören Furkan Alan (26) ise hiç tereddüt etmeden aracını durdurup yaralı sürücünün yardımına koştu. Ancak devrilen elektrik direğinden yayılan elektrik akımına kapılan genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve elektrik dağıtım ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü O.U., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, Furkan Alan'ın cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Mudanya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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10 GÜN ÖNCE EVLENDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan facianın ardından, Furkan Alan'ın henüz 10 gün önce evlendiği ortaya çıktı. Yeni kurduğu yuvasında mutluluğunu yaşamaya hazırlanan genç adamın, tanımadığı bir yaralıya yardım etmek isterken hayatını kaybetmesi sevenlerini ve tüm Bursa'yı yasa boğdu.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MUDANYA #BURSA

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Kazazedeye yardım etmek isterken canından oldu! Ortaya çıkan gerçek yürek burktu: Henüz 10 gün önce…
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