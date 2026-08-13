Kazdağları eteklerinde çıkan yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Kaz Dağları'nın eteklerinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan ve zeytinlik alanlar ile çamlık alanda devam eden yangın, Edremit ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi yakınlarına kadar indi.

Saat 14.00 sıralarında başlayan ve şiddetli Poyrazın etkisiyle yayılan alevlere, Orman Müdürlüğü ve Belediyelere ait çok sayıdaki itfaiye araçlarının yanı sıra, havadan da müdahale edildiği belirtildi. Bölgede poyrazın hızının saatte yaklaşık 70 kilometreye kadar ulaşması nedeniyle alevlerle mücadelenin güçleştiği öğrenildi.