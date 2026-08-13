Haberler Yaşam Haberleri Kazdağları eteklerinde çıkan yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor
Giriş Tarihi: 13.08.2026 15:28 Son Güncelleme: 13.08.2026 15:35

Kazdağları eteklerinde çıkan yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Balıkesir’de Kaz Dağları'nın eteklerinde orman yangını başladı. Yerleşim yerlerine yakın alanda devam eden yangın, şiddetli poyraz nedeniyle yayılmaya başladı. Bölgeye hem havadan hem karadan çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Kazdağları eteklerinde çıkan yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor
  • ABONE OL

Kaz Dağları'nın eteklerinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan ve zeytinlik alanlar ile çamlık alanda devam eden yangın, Edremit ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi yakınlarına kadar indi.

Saat 14.00 sıralarında başlayan ve şiddetli Poyrazın etkisiyle yayılan alevlere, Orman Müdürlüğü ve Belediyelere ait çok sayıdaki itfaiye araçlarının yanı sıra, havadan da müdahale edildiği belirtildi. Bölgede poyrazın hızının saatte yaklaşık 70 kilometreye kadar ulaşması nedeniyle alevlerle mücadelenin güçleştiği öğrenildi.

#BALIKESİR #EDREMİT

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Kazdağları eteklerinde çıkan yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA