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Giriş Tarihi: 9.07.2026 11:21

Kazı yapılan alanda çalışan işçi göçük altında kaldı

Adıyaman’da, kazı yapılan alanda su borusu döşediği esnada göçük altında kalan tesisat ustası, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

Mahir ALAN
Kazı yapılan alanda çalışan işçi göçük altında kaldı
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Yeni Mahalle'de 3. Çevre Yolu yakınlarında su borusu döşemesi yapıldığı sırada toprak kayması yaşandı. İsmi öğrenilemeyen su tesisatçısı olduğu belirtilen işçi, kayan toprağın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından işçiyi göçük altından çıkardı.
Hazırda bekletilen sağlık görevlilerine teslim edilen işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Önlem amacıyla ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen işçinin acil serviste tedavisi sürüyor. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kazı yapılan alanda çalışan işçi göçük altında kaldı
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