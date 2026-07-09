Kazı yapılan alanda çalışan işçi göçük altında kaldı

Yeni Mahalle'de 3. Çevre Yolu yakınlarında su borusu döşemesi yapıldığı sırada toprak kayması yaşandı. İsmi öğrenilemeyen su tesisatçısı olduğu belirtilen işçi, kayan toprağın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından işçiyi göçük altından çıkardı.

Hazırda bekletilen sağlık görevlilerine teslim edilen işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Önlem amacıyla ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen işçinin acil serviste tedavisi sürüyor. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.