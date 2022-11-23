Düzce’de deprem: Ereğli’de bazı binalar ve evlerde hasar oluştu

Düzce'nin Gölyaka İlçesi/Sarıdere Merkezli 5.9 büyüklüğünde meydana geldi. Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bölücek Mahallesi Pınar Sokak'ta Mehmet Yıldırım'a ait olduğu 2 katlı eski binanın duvarında çatlaklar, çatıdaki baca kısmında ise çökme meydana geldi.
Oluşan hasar nedeniyle olay mahalline giden AFAD ve Ereğli Belediyesi itfaiye ekipleri, bina ile birlikte çevredeki diğer eski binaların çevresinde güvenlik çemberi oluşturdu.
KAVAKLIKTA 5 KATLI BİNADA HASAR!
Diğer yandan, İlçe merkezindeki Kavaklık Mahallesindeki 2 apartmanın ise duvarında çatlaklar oluştu. Hafif olarak nitelendirilen çatlaklar nedeniyle binaların bazı yerlerinde sıvaların döküldüğü görüldü. Öte yandan deprem nedeniyle bir kişinin yaralandığı ileri sürüldü.
KDZ EREĞLİ VE ALAPLI'DA OKULLAR TATİL OLDU
Zonguldak'ın Kdz. Ereğli İlçesi ile Alaplı ilçesinde okulların tedbir amaçlı 1 gün tatil edildiği açıklandı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meydana gelen deprem sonucunda Kdz. Ereğli ve Alaplı İlçelerinde okulların 1 gün süreyle tatil edildiği bildirildi.SON DAKİKA: Düzce'de 5,9'luk deprem: Ankara ve İstanbul deprem ile sarsıldı! İşte deprem bölgesinden son haberler