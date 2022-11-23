Düzce’de deprem: Ereğli’de bazı binalar ve evlerde hasar oluştu

KAVAKLIKTA 5 KATLI BİNADA HASAR!

Diğer yandan, İlçe merkezindeki Kavaklık Mahallesindeki 2 apartmanın ise duvarında çatlaklar oluştu. Hafif olarak nitelendirilen çatlaklar nedeniyle binaların bazı yerlerinde sıvaların döküldüğü görüldü. Öte yandan deprem nedeniyle bir kişinin yaralandığı ileri sürüldü.