Zonguldak’ta cinayet: Baba oğul kavgası ölümle bitti

Zonguldak Kdz. Ereğli İlçesine bağlı Gülüç Beldesi Bekyeri Mahallesi Bekyeri Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, baba Ahmet D, (42) ile oğlu Cemal Can D. arasında henüz sebebi öğrenilemeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada baba Ahmet Demirci, oğlu Cemal Can D. nin (17)'nin 2 bıçak darbesi ile ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ahmet Demirci olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılırken, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Cemal Can D, ise olaydan sonra yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan, evli ve 2 çocuğu bulunan Ahmet D'nin Kdz. Ereğli imcesinde erkek giyim ve damatlık dükkanı bulunduğu belirtildi.