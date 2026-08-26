Keban’da çevre felaketi

Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Kurşunkaya Köyü dahil 10 köy ün sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 7 bin 500 dönümlük atıl maden ocağı tehlike saçıyor. 20 yıldır bölgede bulunduğu öne sürülen maden atıkları ve cürufların, Fırat Nehri'nin su güvenliğini tehdit eden bir çevre krizine dönüşme riski taşıdığı iddia edildi.

FIRAT'I KİRLETİYOR

Keban Kurşunkaya Köyü Muhtarı Uğur Doğan, "Ne hayvancılık yapabiliyoruz ne de sebze- meyve ekebiliyoruz. Buradan akan sular doğrudan toprağımıza ve Fıra Nehri'ne karışıyor. Madenciliğe karşı değiliz ama bu kaderine terk edilmiş atıkların bir an önce ruhsat sahibi firma tarafından temizlenmesini istiyoruz. Bu atıklar temizlensin, Fırat korunsun. Bakanlıklarımızdan bu konuda yardım talep ediyoruz" dedi. Keban'da geçmişte Etibank tarafından işletilen maden sahalarının kapanmasının ardından geriye kalan galeriler ve maden atık yığınlarının yaklaşık 20 yıldır yerinde öylece durduğu iddia ediliyor. Bölge sakinlerine göre, bu atıklar her yağmurda yüzey sularıyla hareket ederek tarım arazilerine ve doğrudan Fırat Nehri'ne ulaşıyor.

CAN GÜVENLİĞİ YOK

Bölgedeki çevre sorununun yanı sıra eski maden galerileri can güvenliği açısından da tartışma konusu oldu. Bazı galerilerin girişlerinin ilkel yöntemlerle, saclarla kapatıldığı ancak bu önlemlerin yeterli olmadığı ileri sürüldü. Özellikle bölgeye doğa yürüyüşü ve tırmanış amacıyla gelen kişilerin, avcıların, çobanların ve yaban hayvanlarının, eski galerilere düşebileceğine dikkat çeken muhtar Doğan, galerilerde meydana gelebilecek çökme ve göçüklerin ciddi tehlike oluşturabileceğini iddia etti. Muhtar Doğan, Bölge sakinleri olarak, eski galerilerin tamamının uzman ekipler tarafından kontrol edilmesini ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını istediğini söyledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör