Adana’da Şehmus Yılmaz’ı boynundan vurarak öldürmüştü: 16 yaşındaki saldırgan bakın nerede yakalandı!

Adana'da 1,5 ay önce kapkaççı dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda boynundan vurularak öldürülen kebapçı çalışanı Şehmus Yılmaz'ın (32) katil zanlısı 16 yaşındaki E.M., Mersin'de saklandığı bir depoda yakalandı. Cinayet, kentteki husumetli iki suç örgütünün nüfuz çatışması nedeniyle işlendiği ortaya çıktı. Para karşılığında Yılmaz'ı öldürdüğü ileri sürülen E.M., tutuklanarak cezaevine konuldu.
BOYNUNDAN VURULARAK ÖLDÜ
Olay, 10 Aralık'ta Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Başında kask bulunan kimliği belirsiz bir kişi, motosikletle yaklaştığı kebapçı dükkanına tabanca ile ateş açtı. Saldırıda kebapçı çalışanı Şehmus Yılmaz, boynundan vurularak ağır yaralandı. Silahlı saldırgan motosikletiyle olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, Yılmaz'ı ambulansla hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Yılmaz, hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
MERSİN'DE DEPODA YAKALANDI
Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şehmus Yılmaz'ın kentteki husumetli iki suç örgütünün nüfuz çatışması nedeniyle öldürüldüğünü belirledi. Bölgedeki ve kaçış güzergahında yapılan güvenlik kamerası incelemesinde şüphelinin 16 yaşındaki E.M. olduğu tespit edildi. Şüphelinin, para karşılığı işlediği cinayetin ardından saklanmak için Mersin'e kaçtığı belirlendi. Polis, şüphelinin Yenişehir ilçesi Kuzeykent Mahallesi'ndeki bir depoda saklandığını saptadı. Bu tespitler üzerine Mersin'deki depoya operasyon düzenleyen polis, şüpheli E.M.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.M., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.