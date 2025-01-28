Adana’da Şehmus Yılmaz’ı boynundan vurarak öldürmüştü: 16 yaşındaki saldırgan bakın nerede yakalandı!

MERSİN'DE DEPODA YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şehmus Yılmaz'ın kentteki husumetli iki suç örgütünün nüfuz çatışması nedeniyle öldürüldüğünü belirledi. Bölgedeki ve kaçış güzergahında yapılan güvenlik kamerası incelemesinde şüphelinin 16 yaşındaki E.M. olduğu tespit edildi. Şüphelinin, para karşılığı işlediği cinayetin ardından saklanmak için Mersin'e kaçtığı belirlendi. Polis, şüphelinin Yenişehir ilçesi Kuzeykent Mahallesi'ndeki bir depoda saklandığını saptadı. Bu tespitler üzerine Mersin'deki depoya operasyon düzenleyen polis, şüpheli E.M.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.M., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.