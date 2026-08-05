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Giriş Tarihi: 5.08.2026 10:18

Adana’da kebapçıya kalaşnikoflu saldırı düzenlenmişti: Kebapçı cinayetinin altından alacak verecek meselesi ortaya çıktı

Adana'da bir kebapçıya kalaşnikofla düzenlenen ve 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırının perde arkası aydınlatıldı. Buluşma konumunu husumetlilere bildirdiği tespit edilen emlakçının da aralarında bulunduğu tetikçiler dâhil 2’si kadın 6 şüpheli tutuklandı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU Yaşam
Adana’da kebapçıya kalaşnikoflu saldırı düzenlenmişti: Kebapçı cinayetinin altından alacak verecek meselesi ortaya çıktı
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Adana'da kebapçıya yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Polis, olayın alacak verecek meselesi yüzünden çıktığını belirledi. İddiaya göre; saldırıda yaralanan emlakçı Baran Yücekaya, arsa satışı görüşmesi yapmak üzere Hasan S. (30) ile kebapçıda buluştu.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yücekaya, görüşme sırasında Hasan S. ile anlaşmazlık yaşadığı için Hasan S.'nin alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu gruba kebapçının konumunu gönderdi. Bunun üzerine kebapçıya gelen tetikçilerin, iş yerinin kurşunladı. Kebapçının karşındaki otelde çalışan Samet Aksoy (32), saldırganlara müdahale etmek isterken öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan tetikçi Muhammet Çiftçi (23), motosikleti kullanan M.R. (17) ile emlakçı Baran Yücekaya'nın saklanmasına yardım eden eşi S.Y. (44), annesi S.Y. (50) ve A.A. (36), tutuklandı.

4 KİŞİ YARALANDI

Olay, 30 Temmuz'da, Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki bir kebapçıda meydana geldi. Motosikletle iş yerinin önüne gelen, yüzlerini kapüşonla gizleyen iki şüpheliden biri Kalaşnikof, diğeri ise tabancayla içeride yemek yiyen husumetlilerine ateş açtı. Saldırıda Baran Yücekaya, Şeyhmus Emre Ç. (23), Halil S. (30), Kerim E. (30) yaralandı.

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Samet Aksoy

SALDIRGANLARA MÜDAHALE EDERKEN ÖLDÜ

Bu sırada kebapçının karşısındaki otelde çalışan Samet Aksoy, kaçan şüphelilerden birini etkisiz hale getirmek istedi. Ancak saldırganın silahından çıkan kurşunların isabet ettiği Aksoy ağır yaralandı. Şüpheliler motosikletle kaçarken, o anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Samet Aksoy, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

HUSUMETLİLERE KONUM GÖNDERDİ, KENDİSİ VURULDU

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaralıların ifadeleri doğrultusunda soruşturmayı genişletti. Yapılan incelemede, saldırıda yaralanan emlakçı Baran Yücekaya'nın, arsa satışı görüşmesi yapmak üzere Hasan S. ile kebapçıda buluştuğu belirlendi. İddiaya göre görüşme sırasında Hasan S. ile anlaşmazlık yaşayan Yücekaya, Hasan S.'nin alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu gruba kebapçının konumunu gönderdi. Bunun üzerine olay yerine gelen tetikçilerin ateş açtığı, saldırıda Yücekaya'nın da yaralandığı tespit edildi.

"YARALANDIM, BENDE MAĞDURUM"

Polis, tetikçi olduğu belirlenen Muhammet Çiftçi, motosikleti kullandığı öne sürülen M.R. ile emlakçı Baran Yücekaya'nın saklanmasına yardım ettikleri iddia edilen eşi S.Y., annesi S.Y. ve A.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden Baran Yücekaya'nın, "Olayla ilgim yok. Ben de saldırıda yaralandım, mağdurum" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı Muhammet Çiftçi, motosikleti kullanan M.R., emlakçı Baran Yücekaya, S.Y., S.Y. ve A.A., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ADANA

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Adana’da kebapçıya kalaşnikoflu saldırı düzenlenmişti: Kebapçı cinayetinin altından alacak verecek meselesi ortaya çıktı
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