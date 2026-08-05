Adana’da kebapçıya kalaşnikoflu saldırı düzenlenmişti: Kebapçı cinayetinin altından alacak verecek meselesi ortaya çıktı



Samet Aksoy

SALDIRGANLARA MÜDAHALE EDERKEN ÖLDÜ

Bu sırada kebapçının karşısındaki otelde çalışan Samet Aksoy, kaçan şüphelilerden birini etkisiz hale getirmek istedi. Ancak saldırganın silahından çıkan kurşunların isabet ettiği Aksoy ağır yaralandı. Şüpheliler motosikletle kaçarken, o anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Samet Aksoy, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.