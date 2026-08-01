Kebapçı saldırısında şüpheliyi etkisiz hale getirmek istemişti! Samet Aksoy hayatını kaybetti!

Olay, 30 Temmuz gecesi Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki bir kebapçıda meydana geldi. Motosiklet ile caddedeki kebapçıya gelen ve yüzlerini kapüşonla gizleyen iki şüpheliden biri kalaşnikof, diğeri ise tabancayla içeride yemek yiyen husumetlilerine ateş açtı. Saldırıda E.Ç., H.S., K.E. ve B.Y. yaralanırken, şüpheliler motosikletle kaçtı.

Samet Aksoy

Bu sırada kebapçının karşısındaki otelde çalışan Samet Aksoy, kaçan şüphelilerden birini etkisiz hale getirmeye çalıştı. Saldırganın silahından çıkan kurşunların isabet ettiği Aksoy ağır yaralandı. Şüpheliler motosikletle uzaklaştı. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin hastanelere kaldırıldı. Polis olaydan sonra çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Samet Aksoy, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.. Aksoy'un cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.