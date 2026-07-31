Kebapçıya saldırı: 4 yaralı

Olay Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda meydana geldi. Motosiklet ile caddedeki kebapçıya gelen ve yüzlerini kapüşonla gizleyen iki şüpheliden biri iş yerine tabancayla ateş açtı. Saldırı sırasında kebapçıda yemek yiyen 4 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.