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Giriş Tarihi: 31.07.2026 11:06

Kebapçıya saldırı: 4 yaralı

Adana'da kimliği belirsiz 2 şüpheli, motosikletle geldikleri kebapçıya tabancayla ateş açması sonucu yemek yiyen 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olaydan sonra kaçan şüpheliler kaçtı. Polis olayın neden gerçekleştirildiğini araştırırken, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Kebapçıya saldırı: 4 yaralı
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Olay Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda meydana geldi. Motosiklet ile caddedeki kebapçıya gelen ve yüzlerini kapüşonla gizleyen iki şüpheliden biri iş yerine tabancayla ateş açtı. Saldırı sırasında kebapçıda yemek yiyen 4 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

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#ADANA #ÇUKUROVA

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Kebapçıya saldırı: 4 yaralı
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