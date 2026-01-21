Kebapçıyı intikam için öldürdü: “Yapmam gerekiyordu, yaptım”

Olay, 29 Kasım'da Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki restoranda meydana geldi. Motosikletle restoranın önüne gelen 2 şüpheliden D.E.A., iş yeri sahibi Cengiz Durmaz'a tabancayla defalarca ateş etti. Başından ve göğsünden vurulan Durmaz kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Durmaz, yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Cinayetle ilgili kurulan özel ekip, şüphelilerin arkadaşı olduğu belirlenen Mert Can Ö.'nün (25), 23 Kasım'da eğlence mekanından çıktığı sırada uğradığı tabancalı saldırıda yaralandığını tespit etti. Mert Can Ö.'yü yaraladığı belirlenen Resul H. (23) ile saklanmasına yardımcı olduğu öne sürülen Cengiz Durmaz'ın oğlu Muhammet Enes Durmaz'ın (24) olaydan hemen sonra yakalanıp, tutuklandığı öğrenildi. Restorandaki cinayetin ise Mert Can Ö.'nün yaralandığı olayın intikamı için işlendiği ortaya çıktı.

KATİL YURTDIŞINA KAÇARKEN YAKALANDI

Soruşturmayı derinleştiren cinayet dedektifleri, Durmaz'ın cinayetine karıştığı belirlenen 12 şüphelinin kimliğini tespit etti. Adreslerine düzenlenen operasyonda Mert Can Ö., Umut U. (25), Hikmet Y. (19), Veysel G. (26), Celilhan K. (21), Ş.D. (16), Muhammet A. (22), Muhammed Enes B. (19), Mehmet Y. ve Uğur C. gözaltına alındı. Silahı kullanan D.E.A. ile Yusuf Ali B.'nin (25) ise yurt dışına kaçmak için Edirne'ye gittiği belirlendi. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri D.A.E. ile Yusuf Ali B.'yi saklandıkları evde yakaladı.

"YAPMAM GEREKİYORDU, YAPTIM"

Şüpheliler Adana Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Sorguya alınan şüphelilerden D.A.E., "Yapmam gerekiyordu, yaptım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.A.E.'nin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, Uğur C. adli kontrol şartı, Mehmet Y. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.