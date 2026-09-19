Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’dan sert yanıt! "Size boyun eğmeyeceğim”

Özellikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve yönetimine göndermede bulunarak "İbiş ve arkadaşları" ifadeleriyle muhalefetin provoke edici tavrına tepki gösteren Başkan Özarslan, yayımladığı yazılı açıklamayla kararlılık mesajı verdi.

MARJİNAL GRUPLAR HUZUR UYGULAMASINDAN RAHATSIZ OLDU

Keçiören Belediyesi'nin parklarda ve kamusal alanlarda alkol, uyuşturucu ve genel ahlaka aykırı davranışlara karşı başlattığı kararlı mücadele, Türkiye Sosyalist Partisi (TSP) Ankara İl Örgütü'nü rahatsız etti. Belediye lehine yürütülen güvenlik ve aydınlatma seferberliğini hedef alan marjinal grup, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak suç duyurusunda bulundu. Bu gelişmeyi fırsat bilen fondaş medya ise derhal karalama kampanyasına soyundu.

"SONUCU NE OLURSA OLSUN BİR ADIM GERİ ATARSAM NÂMERDİM!"

Uğradığı iftira ve baskılara karşı geri adım atmak bir yana, mücadelesini daha da büyüteceğini belirten Dr. Mesut Özarslan, yayımladığı yazılı açıklamada adeta rest çekti. Kendisini koltuk sevdasıyla susturabileceklerini sananlara seslenen Özarslan, şu ifadelerle meydan okudu:

"Buradan İbiş ve arkadaşlarına, konuyu sürekli provoke eden İbiş'in yandaş medyasına sesleniyorum: Ne kadar iftira atarsanız atın, konuyu nasıl çarpıtmaya çalışırsanız çalışın, ben bildiğim doğru yoldan asla şaşmayacağım! Bizi suç duyurularıyla, tehditlerle, kuru gürültüyle yolumuzdan döndüreceğini zannedenler, beni hâlâ tanımamışlar. Ben koltuğumu korumak için susacak bir adam değilim. Size boyun eğmeyeceğim. ELİF GİBİ DİMDİK Elhamdülillah!"

KEÇİÖREN HALKINA ÇAĞRI: "UYUŞTURUCU İLLETİNİN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ"

Keçiören'i zehir tacirlerine ve ahlaksızlığa teslim etmeyeceklerinin altını çizen Başkan Özarslan, aziz milletimizin ahlaki değerlerini korumakta kararlı olduklarını belirterek Keçiörenli vatandaşlara da iş birliği çağrısında bulundu. Gençleri ve aileleri koruma altına alan bu örnek belediyecilik anlayışı kapsamında şüpheli durumların vakit kaybetmeksizin yetkililere bildirilmesi istendi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör