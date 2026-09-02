Keçiören Belediyesi’nde uyuşturucu taraması adli sürece taşındı! Başsavcılık düğmeye bastı

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın, belediye bünyesinde uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi amacıyla başlattığı personel taraması, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmayla adli boyut kazandı.

SÜRECİN BAŞLANGICI BELEDİYE ŞİRKETİNİN KARARIYLA OLDU

Soruşturma dosyasındaki belgelere göre süreç, Keçiören Belediyesi bünyesinde çalışan personelin uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespit edilmesi amacıyla yapılan tarama çalışmasıyla başladı. Belediye şirketinin 12 Ocak tarihli yönetim kurulu kararı doğrultusunda, hizmet standartlarının yükseltilmesi, vatandaşlara daha iyi hizmet verilmesi ve iş sağlığı ile güvenliğinin korunması gerekçeleriyle çalışanlara uyuşturucu ve uyarıcı madde taraması yapılmasına karar verildi. Testlerin gerçekleştirilebilmesi için çalışanların açık rızalarının alındığı da resmi kayıtlara yansıdı. Tarama hizmetinin, TÜRKAK tarafından akredite kuruluşlar araştırıldıktan sonra belirlenen Delta Analiz ve Laboratuvar Hizmetleri A.Ş.aracılığıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

171 PERSONELİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyasında yer alan 3 Temmuz tarihli polis tutanağı, yürütülen taramanın sonuçlarına ilişkin dikkat çeken verileri ortaya koydu. Keçiören Belediyesiyle yapılan yazışmaların ardından 171 personelin uyuşturucu tarama testinin pozitif çıktığı bildirildi. Bununla birlikte, ilk taramada pozitif sonuç alınan bu kişilerden 42'sinin daha sonraki testlerinde negatif sonuç verdiği kayıtlara geçti. Soruşturma dosyasına, ilk taramada pozitif sonuç alınan çalışanlara ilişkin liste ile sonraki ölçümlerde değerleri negatif seviyeye düşen personele ilişkin ayrı listenin de sunulduğu belirtildi.

BAŞSAVCILIK DEVREYE GİRDİ

Belediyenin başlattığı uyuşturucu taraması, yalnızca kurum içindeki idari uygulamayla sınırlı kalmadı. Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün konuya ilişkin araştırmasının ardından dosya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosuna taşındı. Başsavcılık tarafından, test sonuçları pozitif çıkan veya uyuşturucu kullandığı tespit edilecek kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin yürütülmesi talimatı verildi. Söz konusu madde, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" fiillerini kapsıyor.

ŞÜPHELİLERE YENİDEN TEST YAPILMASI İSTENDİ

Savcılık talimatında yalnızca mevcut test sonuçlarıyla yetinilmemesi de istendi. Şüphelilerin ifadelerinin alınarak her biri için ayrı tahkikat evrakı düzenlenmesi, uyuşturucu kullanılıp kullanılmadığının ve kullanıldığı değerlendirilen maddenin türünün belirlenmesi amacıyla CMK'nın 75. maddesi kapsamında kan, kıl ve idrar örneklerinin alınması yönünde talimat verildi. Bu kapsamda belediye bünyesinde başlayan tarama süreci, emniyet ve adli makamların yürüttüğü incelemelerle daha kapsamlı bir soruşturma sürecine dönüştü.

Başsavcılığın 2 Haziran'da Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne tekit yazısı gönderdiği öğrenildi. Adli kaynaklar, söz konusu yazının emniyet ile adliye arasında herhangi bir görüş veya sahaya ilişkin yaklaşım farklılığından kaynaklanmadığını belirtti. Soruşturma kapsamında Ankara Emniyetinin, başsavcılığın talimatı doğrultusunda Keçiören Belediyesiyle gerekli yazışmaları gerçekleştirdiği de soruşturma evrakında yer aldı.

Belediyenin ise yapılan testlerin sonuçlarını resmi olarak temin edebilmek amacıyla testlerin gerçekleştirildiği özel kuruluş olan Delta Analiz ve Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. ile yazışma başlattığı belirtildi.

BAŞKAN ÖZARSLAN'IN UYGULAMASI KURUMSAL MÜCADELE BOYUTU KAZANDI

Keçiören Belediyesinde yürütülen uygulama, kamu kurumlarında uyuşturucu kullanımının tespitine yönelik dikkat çekici örneklerden biri olarak öne çıktı. Başkan Mesut Özarslan'ın başlattığı uygulamayla, kurum içerisinde olası uyuşturucu kullanımının göz ardı edilmesi yerine gönüllülük ve açık rıza temelinde tarama yapılması yoluna gidildi. İlk testlerde ortaya çıkan pozitif sonuçların ardından sürecin ilgili resmi kurumlarla paylaşılması, konunun yalnızca belediye yönetiminin iç değerlendirmesi olarak kalmamasını sağladı.

129 ŞAHIS HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Başsavcılığın talebi ve ilgili Sulh Ceza Hâkimliğinin kararı doğrultusunda, soruşturma kapsamında 129 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Bu sayı, ilk taramada pozitif sonuç veren 171 kişiyle aynı değil. Dosyadaki süreçte 42 kişinin sonraki testlerinin negatif sonuçlanmasının ardından, adli işlem sürecine konu edilen şüpheli sayısının 129 kişi olduğu kayıtlara yansıdı.