Keçiören’de "Bağımlılığa değil, hayata bağlan" yürüyüşü

Keçiören Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Kösrelik Mesire Alanı'nda "Bağımlılığa Değil, Hayata Bağlan" sloganıyla dev bir doğa yürüyüşü etkinliğine imza attı. Sağlıklı ve hareketli yaşamın önemine dikkat çekilen dev organizasyona Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, saha personeli ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, protokol konuşmalarının ardından Başkan Özarslan ve mesai arkadaşları üzerlerinde "Bağımlılığa Değil, Hayata Bağlan" yazılı tişörtlerle Kösrelik Mesire Alanı içerisinde toplu yürüyüş gerçekleştirdi.

ASIL MESELE İNSAN SAĞLIĞI

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında gerçekleştirilen programda konuşan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, belediyeciliğin sadece yol ve park yapmaktan ibaret olmadığını, asıl meselenin insan sağlığı ve kamu sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Özarslan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arası tüm dünyada ve ülkemizde Avrupa Hareketlilik Haftası'nı kutluyoruz. Bu haftanın temel amacı şehirlerimizde daha sürdürülebilir, daha çevre dostu ve en önemlisi daha sağlıklı bir yaşam bilincinin yaygınlaştırılmasıdır. Bizler de Keçiören Belediyesi olarak bu bilinci sadece sözde bırakmıyor, bugün burada attığımız her adımla gerçeğe dönüştürüyoruz.

Kıymetli mesai arkadaşlarım, sizlerle birlikte gece gündüz demeden özveriyle hizmet eden dev bir aileyiz. Hepinizle gurur duyuyorum. İlçemizin her sokağında, her parkında, hizmet noktasında sizlerin emeği ve alın teri var. Bunlar göz ardı edilecek çalışmalar değil. Şehrimizi güzelleştirmek, hemşehrilerimizin hayatına dokunmak ve halkımıza hizmet etmek amacıyla aralıksız hep beraber çalışıyoruz.

Ancak bu yoğun tempoda bazen kendimizi, sağlığımızı ve hareketi ihmal edebiliyoruz. İşte bu farkındalık yürüyüşü, günlük koşturmacamıza kısa bir ara vererek sağlıklı, dinamik, enerjik bir Keçiören'i ortaya koymaktır. Bizler bu çerçevede daha sağlıklı yaşam için insanına sahip çıkan anlayışın Türkiye'de ilkini başlattık. Bu mücadelenin, gelecek nesillere bırakacağımız vatan coğrafyası adına; bağımlılık, uyuşturucu, alkol, sigara ve diğer kötü alışkanlıklara ilişkin mücadelemizdir. İstiyoruz ki evlatlarımız bağımlı olmasınlar. Onların bağımlı olacağı tek bir şey olsun, o da vatan sevgisi, bayrak sevgisi ve kendi ailesi olsun. İlk önce ilçemizdeki kötü düşünceli insanlara, sonra Ankara'mıza, daha sonra da Türkiye'mize örnek olacak projelere devam edeceğiz."

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör