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Giriş Tarihi: 3.11.2022

Kediler için köy kurdu

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Kediler için köy kurdu
TRABZON'DA beden öğretmeni olarak görev yapan Necmi Aksu'nun hayvan sevgisi, çocukluk yıllarındaki köpeği "Karabaş" ile başladı. 5 ay önce Soğuksu Mahallesi'nde 700 metrekare alan kiralayan Aksu, kediler için kulübeler yaptı. "Kedi köyü" ismini verdiği arazide yaklaşık 200 kediyi besleyip bakımlarını yapan Aksu, "Kedi köyü kurmak çocukluk hayalimdi. Eşim ve çocuklarım da yardım ediyor, onları besliyoruz. Görev yaptığım Aydınlıkevler İmam Hatip Ortaokulu'nun bahçesine de 2 kedi kulübesi yaptırdım ve öğrencilerimle 5 kedi besliyoruz. Kediler için kitap yazdım. Gelirini de onlara harcıyorum. Ayrıca 6 mahallede de kedileri besliyorum. Kediler için 8 ayrı bankadan kredi çektim" dedi.

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Kediler için köy kurdu
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