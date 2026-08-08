SON DAKİKA... İstanbul’da ‘Kedileri besliyorum’ diyerek sokağı işgal etmişti! O kadın hakkında karar verildi...

İstanbul Bakırköy'de yaşlı bir kadın, sokakta kedileri beslediği için yoldan geçen insanlara engel olarak hakaretlerde bulunmuştu. Yasemin Azgeçer, bugün saat 11.00 sularında gözaltına alındı.

DAHA ÖNCE DE ŞİKAYET EDİLMİŞ

İnsanların sokaktan geçmesine engel olan ve hakaretlerde bulunan 56 yaşındaki Yasemin Azgeçer hakkında daha önceden çok sayıda şikayet kaydı olduğu ortaya çıktı.

AKIL HASTANESİNE YATIRILDI

Çok sayıda dosyası bulunan Azgeçer, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri kliniğine yatırıldı.