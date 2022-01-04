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Giriş Tarihi: 5.1.2022

Kedileri yatağında yatıyor, ağlıyor

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Kedileri yatağında yatıyor, ağlıyor

Trabzon’da, organları 5 kişiye can olan 26 yaşındaki İrem’in ailesi, SABAH’a konuştu: “Kedileri, öldüğünü hissetti, bizim gibi ağladılar. Yatağından çıkmıyorlar”

Trabzon'da, trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen İrem Keleşoğlu'nun (26) anne ve babası, SABAH'a konuştu. Yomra ilçesinde 27 Aralık'ta meydana gelen kazada Yusuf Y. (71) idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçen İrem'e çarptı. Araç sürücüsü kaçtı. Hastaneye kaldırılan genç kızın 3 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti.



KAÇAN SÜRÜCÜ TESLİM OLDU
Aile, kızlarının vasiyetini yerine getirip organlarını bağışladı. İrem'in 2 böbreği Erzurum'a, karaciğeri ve 2 korneası ise Samsun'a gönderildi. Kaçan sürücü Yusuf Y. ise polis merkezine giderek teslim oldu. Mahkemeye sevk edilen sürücü önce ev hapsi alarak adli kontrolle serbest bırakıldı. İrem'in ölümü sonrası ailenin şikâyeti üzerine tutuklandı.



VASİYET ETMİŞTİ
SABAH'a konuşan baba Mustafa Keleşoğlu, acı olayın ardından kedilerinin İrem'in yatağından ayrılmadığını belirterek şunları söyledi: "Kızım 23 yaşına kadar depresyonla mücadele etti. Doktorların 'Kedi alın, moral olur' demesi üzerine yavru kedi aldık. Kediye 'Üzüm' adını verdi. Kedimiz büyüdü ve yavruladı. İrem yavruya ise 'Paşa' ismini verdi. Kedileriyle sağlığına kavuşup, hayata tutunmuştu. Cenaze günü 2 kedi de İrem'in öldüğünü hissederek bizler gibi ağladı. Şimdi ise evde onu arıyorlar. Kedileri, İrem'in yatağından çıkmıyor." Acılı anne Nuray Keleşoğlu ise kızının daha önceden organ bağışı konusunda karar aldığını belirterek "Kızım arkadaşlarıyla birlikte öncelerden bir karar almış. 'Hayatımızı kaybettiğimizde vasiyetimiz olsun, organlarımızı bağışlayacağız' demişler. Bu vasiyetten 4 ay sonra bu kaza yaşandı ve kızım yoğun bakıma alındı. Vefat haberinden sonra vasiyeti olan organlarını bağışladık. Kızım başkalarında yaşayacak" ifadelerini kullandı.

'TRABZONSPOR âŞIĞIYDI'
KIZININ Trabzonsporlu olduğunu anlatan baba Mustafa Keleşoğlu, "İrem, Trabzonspor'un maçlarını hiç kaçırmazdı. Eşim ve kızımla maçlara gider takımımıza destek olurduk. Kızım bu sene şampiyonluğu çok görmek istemişti ama nasip olmadı" dedi.

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Kedileri yatağında yatıyor, ağlıyor
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