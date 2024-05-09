Kedili kiralık ev ilanı sosyal medyayı salladı

Edirne'nin Fatih Mahallesi'nde yaşayan S.D. isimli kadın, 2 kedisiyle birlikte eşyalı evini kiraya vermek için sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Yapılan paylaşımda evin eşyalı olduğunu belirten S.D., "6 ile 12 ay süre ile yurt dışına çıkıyorum. Evladım gibi sevdiğim sesiz ve sakin 2 kedime gözü gibi bakabilecek, eşyalı ev ihtiyacı olan hayvan sever var ise piyasadan biraz daha uygun fiyata kiraya vermeyi düşünüyorum. Kira bedeli 13 bin TL'dir. Bunun yanında 20 Bin TL depozito ile kadın kiracı tercihimdir" notuyla paylaşım yaptı.

Ev sahibinin yaptığı paylaşımın altına gelen yorumlar dikkat çekti. Vatandaşlar yaşanan duruma karşı şaşkınlığını gizleyemedi.

Paylaşımın altına gelen yorumlar şu şekilde;

"ne kira uygun ne depozito, benimde kedim var, aynı şey başıma gelse kira bile istemem"

"13 bin kira 20 bin depozito ver iki hayvanıma bak evimi temiz tut ben mi yanlış anladım şair burada ne demek istemiş"

"Şaka mısın nesin insanlarla dalga geçer gibi Hem kedisine baktıracak hem kira istiyor Kedi bakma bedeli aylık 40 bin onu peşin alalım"

"Hem kedisine bakacak hem de çuvalla Para verecek"

"Dostum her ay kedilerine bakma ücreti 13 bin alırım kirada anlaştık ulaş bana"

"Kedili kiralık ev ilanını da ilk defa duydum"

"kedili eşyalı ve uygun fiyatlı"