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Giriş Tarihi: 15.08.2026

Kedinin ısırdığı 3 yaşındaki kız çocuğu kuduz oldu

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Kedinin ısırdığı 3 yaşındaki kız çocuğu kuduz oldu
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Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Büyükadı Köyü'nde, 4 ay önce kedi tarafından ısırılan 3 yaşındaki N.K.'de kuduz tespit edildi. N.K., 13 Ağustos 2026'da yüksek ateş, bunaltı ve huzursuzluk şikâyetleriyle Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağırlaşan çocuk entübe edilerek tedavi altına alındı. Hastaneden yapılan bildirim üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Alınan numunelerin ilgili referans laboratuvarında incelenmesi sonucunda N.K.'nin kuduz testi 13 Ağustos 2026 itibarıyla pozitif çıktı. Küçük çocuğun annesinden de kuduz şüphesiyle örnek alındı. Diyarbakır Valiliği, vakanın ardından İl Sağlık Müdürlüğü ve Sur İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince bölgede filyasyon, temaslı taraması ve sağlık kontrollerinin başlatıldığını açıkladı. Temaslı kişilere kuduz profilaksisi uygulanmaya başlanırken, vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının sürdüğü bildirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de sahipsiz hayvanlara yönelik saha çalışmaları başlattığı belirtildi.

#DİYARBAKIR #SUR

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Kedinin ısırdığı 3 yaşındaki kız çocuğu kuduz oldu
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