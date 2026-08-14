Kedinin ısırdığı 3 yaşındaki kız çocuğu kuduz oldu! Valilik: “Filyasyon, temaslı taraması ve sağlık kontrolleri başlatıldı”

Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Büyükadı Köyü'nde N.K. dışarıda sokak kedisi tarafından dudağından ısırıldı. Çocuğun ağlaması üzerine durumu fark eden anne, eşiyle birlikte talihsiz kızı hastaneye götürdü. Yapılan ilk müdahaleden sonra N.K., eve gönderildi. Ancak, 13 Ağustos günü N.K.'de yüksek ateş, bunaltı ve huzursuzluk gibi şikayetler başladı. Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürülen N.K. tedavi altına alındı. Ancak, durumu kötüye giden kız çocuğu, entübe edildi. Hastanenin ilgilileri durumu bildirmesi üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışmalar başlattı. Alınan numunelerde, kuduz sonucu pozitif çıktı. Belediye ise, köydeki kedi ve köpekleri topladı.

VALİLİK: "TEDBİRLER ALINDI"

Diyarbakır Valiliği da kuduz vakasına ilişken açıklama yaptı. Gerekli tedbirlerin alındığına işaret edilen açıklamada şöyle denildi: "Sur ilçesinde ikamet eden N.K. (3) isimli çocuğun, yaklaşık 4 ay önce kedi tarafından tırmalandığı, 10 Ağustos tarihinde rahatsızlanması üzerine hastaneye başvurduğu ve yapılan tetkikler sonucunda kuduz şüphesiyle gerekli numunelerin alındığı tespit edilmiştir. Hastadan alınan numunelerin ilgili referans laboratuvarında incelenmesi sonucunda 13 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla kuduz pozitif olduğu bilgisi ilgili kurumlara iletilmiştir. Vakanın tespit edilmesinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü ve Sur İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince bölgede filyasyon, temaslı taraması ve sağlık kontrolleri başlatılmış; temaslı olduğu belirlenen kişilere gerekli kuduz profilaksisi uygulanmaya başlanmıştır. Bölgede vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve eğitim çalışmaları da sürdürülmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince bölgede önlemler alınmış öte yandan gerekli saha çalışmaları başlatılmış; ilgili belediyeler bilgilendirilerek sahipsiz hayvanlara yönelik gerekli çalışmaların ivedilikle yürütülmesi sağlanmıştır. Söz konusu vakaya ilişkin süreç, Valiliğimiz koordinasyonunda diğer kurumlarımızla birlikte koordineli bir şekilde titizlikle takip edilmektedir."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör