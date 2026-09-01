Haberler Yaşam Haberleri Kedinin ısırdığı Nehir yaşama tutunamadı
Giriş Tarihi: 1.09.2026

Kedinin ısırdığı Nehir yaşama tutunamadı

Son dakika haberi: Diyarbakır'da kedi ısırması sonucu kuduz teşhisi konulan 3 yaşındaki Nehir Keklik, 17 gün sonra hayatını kaybetti. "Kediden kuduz olunmaz" düşüncesinin yanlış olduğunu ifade eden uzmanlar, ısırılan kişilerin mutlaka kuduz aşısı yaptırması gerektiği konusunda uyardı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR Yaşam
Kedinin ısırdığı Nehir yaşama tutunamadı
  • ABONE OL

Son dakika haberi: Diyarbakır'da kedi ısırması sonucu kuduz teşhisi konulan 3 yaşındaki Nehir Keklik, tedavi gördüğü hastanede 17 gün sonra hayatını kaybetti. Sur ilçesi kırsal Büyükkadı Mahallesi'nde yaklaşık 4 ay önce meydana gelen olayda, 3 yaşındaki Nehir Keklik sokakta gördüğü kediyi sevmeye başladı.



Kedi tarafından dudağından ısırılan küçük kız, olayın üzerinden yaklaşık 4 ay geçtikten sonra aniden fenalaştı. Aile, çocuğun rahatsızlanması üzerine 10 Ağustos'ta hastaneye başvurdu.

4 AY SONRA TEŞHİS

Yapılan tetkikler sonucunda 13 Ağustos'ta kuduz teşhisi konulan Nehir, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşarak yoğun bakım servisinde entübe edilen Nehir Keklik, tedavi gördüğü hastanede 17 gün sonra hayatını kaybetti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.



"HER VAKADA AŞI ŞART"

Küçük kızın kedi ısırması nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından dikkatler 'kedi kuduz yapar mı' tartışmalarına çevrildi. Her vakada aşı yapılmasına dikkat çeken Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Viroloji Uzmanı Dr. Berfin Kadiroğlu, "Kedi ısırdıktan sonra söz konusu bölge sabunlu su ile 15 dakika boyunca iyice yıkanmalıdır.



Ardından bir sağlık kuruluşuna gidilerek, aşı takviminin başlatılması gerekiyor. 'Kediden kuduz olunmaz' düşüncesi yanlış bir algıdır. Kedinin geçmişine bakılmalı ve sokak kedisi ise mutlaka aşı olunmalıdır. Kedi ve köpeğin yanı sıra at ve eşek ısırmasından da kuduz olunabilir. Her vakada milyonda bir ihtimale karşı mutlaka hastaneye başvurulmalı. Çünkü bu bir virüstür. Her vakada aşı olunmalıdır" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#DİYARBAKIR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Kedinin ısırdığı Nehir yaşama tutunamadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA