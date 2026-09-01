Kedinin ısırdığı Nehir yaşama tutunamadı





Ardından bir sağlık kuruluşuna gidilerek, aşı takviminin başlatılması gerekiyor. 'Kediden kuduz olunmaz' düşüncesi yanlış bir algıdır. Kedinin geçmişine bakılmalı ve sokak kedisi ise mutlaka aşı olunmalıdır. Kedi ve köpeğin yanı sıra at ve eşek ısırmasından da kuduz olunabilir. Her vakada milyonda bir ihtimale karşı mutlaka hastaneye başvurulmalı. Çünkü bu bir virüstür. Her vakada aşı olunmalıdır" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör