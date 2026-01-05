Kelebek Bahçesini 4 milyon kişi gezdi

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından kente kazandırılan Tropikal Kelebek Bahçesi'ni, açıldığı günden bu yana 4 milyon 136 bin 888 kişi ziyaret etti. 2025'te de yoğun ilgi gören Tropikal Kelebek Bahçesi yıl boyunca 603 bin 23 ziyaretçi ağırladı. Turizmin merkezi Selçuklu'nun en önemli destinasyonları arasında yer alan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, yılın her döneminde binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor. Doğal atmosferi, tropikal bitki örtüsü ve yüzlerce kelebek türüyle Konya turizmine önemli katkı sağlayan merkez, her mevsim ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim sunuyor.

Bin 600 metrekarelik kelebek uçuş alanı ile Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın en büyük ve dünyanın ise sayılı kelebek uçuş alanlarından biri olma özelliğini taşıyan bahçe, Konya turizminin parlayan yıldızı olmaya devam ediyor. Yaz-kış 28 derece sıcaklık ve yüzde 80 nem değerinde bulunan bahçe 98 farklı türe ait bitki ile 60 farklı tür kelebeğe doğal yaşam alanı sunuyor. Ayrıca ziyaretçilere Böcek Müzesi, yaşam döngülerini anlatan sunumların olacağı sinema salonu, müzeye gelen konuklara daha farklı bilgilendirmelerin yapılabileceği çok amaçlı salon ile donanımlı bir hizmet sağlanıyor. Müzede kral yılan, dev salyangoz, papağan gibi canlılar da yer alıyor.