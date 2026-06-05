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Giriş Tarihi: 5.06.2026

Kelkit Çayı’nda kayıp genç aranıyor

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Kelkit Çayı’nda kayıp genç aranıyor
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'na düşen araçtaki 4 kişiden 2'sinin sağ olarak kurtarıldığını, kayıp 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldığını, 22 yaşındaki İlker Parlak'ın bulunması için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Bakan Çiftçi, "Bir haftadır aranan Oğuz Kale kardeşimizin cansız bedenine ulaşıldı. İlker Parlak ile ilgili arama çalışmalarımız ise devam ediyor. İnşallah onu da bulmayı ümit ediyoruz" dedi. Çiftçi, 161 personel, 6 dron, 8 bot, ve diğer araçlarla diğer kayıp kişiye ulaşmak için çalışmaların yoğun şekilde sürdürdüğünü ifade etti. Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
#TOKAT #ERBAA

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Kelkit Çayı’nda kayıp genç aranıyor
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