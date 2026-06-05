Kelkit Çayı’nda kayıp genç aranıyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tokat
'ın Erbaa
ilçesinde Kelkit Çayı'na düşen araçtaki 4 kişiden 2'sinin sağ olarak kurtarıldığını, kayıp 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldığını, 22 yaşındaki İlker Parlak'ın bulunması için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Bakan Çiftçi, "Bir haftadır aranan Oğuz Kale kardeşimizin cansız bedenine ulaşıldı. İlker Parlak ile ilgili arama çalışmalarımız ise devam ediyor. İnşallah onu da bulmayı ümit ediyoruz" dedi. Çiftçi, 161 personel, 6 dron, 8 bot, ve diğer araçlarla diğer kayıp kişiye ulaşmak için çalışmaların yoğun şekilde sürdürdüğünü ifade etti.