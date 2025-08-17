Kelkit’te ahır ve samanlık yandı! Hayvanlar son anda kurtarıldı

Edinilen bilgilere göre Kelkit'e bağlı Yeniköy köyünde İhsan Mutlu'ya ait ahır ve samanlıkta akşam saatlerinde yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüdü.

Yangına ilk olarak köylüler müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerine Kelkit Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İçeride bulunan hayvanlar köylülerin ve ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde zarar görmeden kurtarıldı. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışmalarını sürdürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.