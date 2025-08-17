Haberler Yaşam Haberleri Kelkit’te ahır ve samanlık yandı! Hayvanlar son anda kurtarıldı
Giriş Tarihi: 17.8.2025 23:21 Son Güncelleme: 17.8.2025 23:29

Kelkit’te ahır ve samanlık yandı! Hayvanlar son anda kurtarıldı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Yeniköy köyünde çıkan yangında ahır ve samanlık tamamen yandı.

Dilara FIRAT Dilara FIRAT
Kelkit’te ahır ve samanlık yandı! Hayvanlar son anda kurtarıldı

Edinilen bilgilere göre Kelkit'e bağlı Yeniköy köyünde İhsan Mutlu'ya ait ahır ve samanlıkta akşam saatlerinde yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüdü.

Yangına ilk olarak köylüler müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerine Kelkit Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İçeride bulunan hayvanlar köylülerin ve ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde zarar görmeden kurtarıldı. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışmalarını sürdürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kelkit’te ahır ve samanlık yandı! Hayvanlar son anda kurtarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz