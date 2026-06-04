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Giriş Tarihi: 4.06.2026 12:09

Kelkit’te kaybolan Esma aranıyor

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından Kelkit Irmağı'nda kaybolan Esma Nur Hacıosmanoğlu’nun arama çalışmaları devam ediyor.

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
Kelkit’te kaybolan Esma aranıyor
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İlçede 16 Mayıs'ta otomobilin devrilmesi sonucu Kelkit Irmağı'nda kaybolduğu değerlendirilen Esma Nur Hacıosmanoğlu'nu arama çalışmaları 19 gündür devam ediyor. Arama çalışmalarına, Sivas ve Erzurum AFAD, Kayseri Emniyeti Su Altı Arama Timi ve Suşehri Jandarma Komando Birliğinden ekipler katılıyor. Dalgıç ekipler, su debisinin yüksek olduğu ırmakta bot yardımıyla, diğer ekipler ise ırmak kenarında çalışma yapıyor. Arama çalışmalarında dron da kullanılıyor.

Ufuk Yüce (20) yönetimindeki 28 DR 070 plakalı otomobil, 16 Mayıs'ta D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Aşağıkale Mahallesi yakınlarında devrilmiş, sürücünün yaralandığı kazada Yağmur Hira Yazıcı (17) olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından olay yerinde bulunamayan Esma Nur Hacıosmanoğlu için Kelkit Irmağı'nda arama çalışması başlatılmıştı.

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Kelkit’te kaybolan Esma aranıyor
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