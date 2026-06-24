Kemal Kılıçdaroğlu CHP Malatya İl Başkanlığı’na atamıştı! Hakan Satılmış binaya çilingirle girdi…



Amaçlarının parti içinde birlik ve beraberliği sağlamak olduğunu kaydeden Satılmış, "Bizim amacımız partimizi birleştirmektir, bölmek ya da parçalamak değildir. Hiçbir güç Cumhuriyet Halk Partisi'ni esir alamaz. Hiçbir güç partimizin kurumsal kimliğini kullanarak kendisine rant sağlayamaz. Yeni yönetimimizin tüm Cumhuriyet Halk Partililere hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu

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