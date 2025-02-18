Kemalettin Özdemir 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

FETÖ'nün sözde emniyet mahrem imamı olduğu iddiasıyla yargılanan Kemalettin Özdemir'in yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya Kemalettin Özdemir, avukatı ve yakınları katıldı. Mahkeme başkanı Özdemir'e mütalaaya karşı son savunmasını yapması için söz verdi. Özdemir 2010'dan itibaren bu yapıyla mücadele ettiğini ve o dönemde devletin üst düzey yetkilileriyle görüştüğünü ve örgüte dair bildiklerini anlattığını ifade ederek "Yıllarca mücadele ettiğiniz yapının mensubu olmakla sulanmak vicdanımı yaralıyor. 2010'dan beri birçok kez zehirlendim. Talep etmememe rağmen bana yakın koruma verildi" dedi.

Özdemir'in avukatı ise "Özdemir'in cezalandırılması demek FETÖ dosyalarının zarar görmesi demek" diyerek müvekkilinin 2010'dan itibaren FETÖ'nün nasıl bir terör örgütü olduğunu devlet kurumlarına söylediğini ifade ederek cezalandırılmamasını talep etti.

3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Özdemir hakkında, 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 15 yıl hapis cezası verdi. Sanığın etkin pişmanlık göstermesi dikkate alınarak, TCK'nin etkin pişmanlığa yönelik 221/4. maddesindeki hüküm gereğince ceza 3 yıl 9 ay hapse çevrildi. Ayrıca mahkeme Özdemir'in duruşmalardaki iyi hali nedeniyle cezayı 3 yıl 1 ay 15 güne indirdi.