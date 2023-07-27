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Giriş Tarihi: 28.7.2023

Kemer 5 gündür yanıyor

Kemer 5 gündür yanıyor
Antalya'nın Kemer ilçesinde geçen pazar akşamı başlayan orman yangını, dün de sürdü. Yüksek kesimlerde, sarp ve kayalık alanda devam eden yangında, dün sıcaklığın düşmesi ve nem oranının da yükselmesiyle alevlerin hızı düştü. Dün sabah 10 uçak ve 27 helikopterin havadan müdahale ettiği yangınla, kara ekipleri de yeni yollar açarak etkin mücadeleye başladı. İtfaiye ekipleri alevlerin Değirmendere Mahallesi'ni tehdit etmemesi için 2 kilometrelik alanda önlem aldı. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, yangının kontrol altına alınamadığını ancak vadiye sıkıştırıldığını belirterek, "Etrafı kara araçlarıyla çevrildi. Hava araçlarıyla mücadelemize devam ettiriyoruz" dedi. Bu arada İzmir'in Kınık ilçesindeki yangın ile Çanakkale'nin Sarıbeyli Köyü, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Gevrekler Köyü, Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Çarıkbozdağ Mahallesi ile Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Gümeli Mahallesi ve Bandırma ilçesine bağlı kırsal Emreköy Mahallesi'nde çıkan orman yangınları da yoğun çaba sonucu kontrol altına alındı.

Erdoğan ÖZTÜRK - Ceyhan TORLAK - Ümit Erkan DEMİRCAN / SABAH

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Kemer 5 gündür yanıyor
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