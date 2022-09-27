Kemer’de korkunç cinayet! Ünlü dövizci boğazı kesilmiş halde bulundu

Antalya'nın Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi D-400 Karayolu Antalya istikametinde saat 10.30 sırasında yol kenarında meydana gelen olayda yol kenarında park halindeki otomobilin şoför koltuğunda kanlar içindeki bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar yaptığı kontrolde boğazı kesilen ve korkunç bir cinayete kurban giden kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

DÖVİZ İŞİ İLE UĞRAŞIYORDU

Yapılan incelemede şahsın Kemer ilçesinde seyyar dövizcilik yapan 45 yaşında evli ve 3 çocuk babası Ramazan Karanfil olduğu belirlendi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Karanfil'in cenazesi Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Araç içerisinde bulunan bir miktar dövize ise jandarma ekipler tarafından incelemeye alındı. Karanfil'in gözlüğünün aracın göğüs bölümünde, kontak anahtarının ise takılı olduğu görülürken, arka bölümde ise su şişelerinin olduğu gözlemlendi. Jandarma Olay Yeri inceleme ekipleri araç üzerinde detaylı inceleme yaptı.

JANDARMA ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURUYOR

Korkunç cinayetin ardından güvenlik güçleri olayı aydınlatılması için çok yönlü çalışma başlattı. Ünlü dövizcinin aracının geçiş güzergahlarının MOBESE görüntüsü incelemeye alındı. Ramazan Karafil'i tanıyan Yakup Kömürcü, "Kendi halinde işinde gücünde çok iyi bir insandı. Seyyar döviz işiyle uğraşıyordu. Kim ararsa gidiyordu, dolaşıyordu. Arıyorsunuz dövizim var diyorsunuz yarım saat bir saate o şekilde randevu veriyordu, geliyordu. Aranan her yere gidiyordu. Tahminimce yine bu şekilde birisi aramış bilen birisi, tanıdık biri yapmış olabilir. İnsanın aklına her şey geliyor. Boğazının bıçakla kesildiğini duydum" dedi.

DÖVİZ VAR DİYE ÇAĞIRMIŞLAR

Öte yandan Ramazan Karanfil'i kimliği belirsiz kişilerin, "Döviz var" diye çağrıldığı öğrenildi. Karanfil'in olay yerine gitmesinin ardından boğazını kesildiği ve korknuç bir cinayete kurban gittiği kaydedildi. Karanfil7in üzerinden ne kadar döviz gasp edildiği ise araştırılıyor. İlk belirlemelere göre yüklü miktarda dövizin gasp edildiği öğrenildi.