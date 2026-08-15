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Giriş Tarihi: 15.08.2026 13:15

Kemer’de orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor

Antalya’nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangına havadan ve karadan müdahalede başlatıldı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Kemer’de orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor
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Ulupınar Mahallesi Çıralı mevkisinde 11.30 sıralarında ormanda alevler yükseldi. Yangına ilk etapta 4 helikopter, 2 uçak, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 55 teknik personel ile yangın işçisi ile havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerini rüzgarın hızını 15 kilometre olmasının alevlerin yayılmasının önlediğini dikkat çekerek kısa sürede alevlerin kontrol altına alınacağını kaydetti.

FOTOKAPAN GÖRÜNTÜLERİ İNCELENİYOR

Çıralı'da zirvede başlayan yangını ardından güvenlik güçleri çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı. Bölgede fotokapan görüntüleri incelemeye alındı. Bölgede ormana girmeni yasak olması nedeniyle alevlerin çıktığı nokta mercek altına alındı.

#KEMER #ANTALYA

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Kemer’de orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor
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