KENAN YILDIZ İLK 11’DE Mİ? Juventus - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Juventus Stadyumu, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en zorlu karşılaşmalarından birine sahne olacak. Luciano Spalletti yönetimindeki Juventus, ligde oynadığı üç maçta galibiyet yüzü göremedi. Portekiz ekibi Sporting Lizbon karşısında alacağı bir galibiyet, hem gruptan çıkma iddialarını canlandıracak hem de takım üzerindeki baskıyı azaltacak. İtalyan ekibinde milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın performansı da merakla bekleniyor.