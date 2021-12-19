Haberler Yaşam Haberleri Kendi adını taşıyan ünlü video serisinin başkarakteri olan Mario'nun yer aldığı ilk video oyunu "Donkey Kong"daki mesleği nedir?
Giriş Tarihi: 19.12.2021 22:26 Son Güncelleme: 19.12.2021 22:26

Kendi adını taşıyan ünlü video serisinin başkarakteri olan Mario'nun yer aldığı ilk video oyunu "Donkey Kong"daki mesleği nedir?

Kendi adını taşıyan ünlü video serisinin başkarakteri olan Mario’nun yer aldığı ilk video oyunu Donkey Kongdaki mesleği nedir?

ATV ekranlarının sevilen yarışması “Kim Milyoner Olmak İster?” yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Pek çok farklı konuda sorularla yarışmacıların bilgisini sınayan ve karşılığında para ödülü veren yarışmanın bugün ekranlara gelen bölümünde sorulan Kendi adını taşıyan ünlü video serisinin başkarakteri olan Mario'nun yer aldığı ilk video oyunu "Donkey Kong"daki mesleği nedir? sorusunun yanıtları merak konusu oldu. Yanıtı merak edilen Kendi adını taşıyan ünlü video serisinin başkarakteri olan Mario'nun yer aldığı ilk video oyunu "Donkey Kong"daki mesleği nedir? sorusunun cevabı ve tüm detaylar.

Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan Kendi adını taşıyan ünlü video serisinin başkarakteri olan Mario'nun yer aldığı ilk video oyunu "Donkey Kong"daki mesleği nedir? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.



SORU: Kendi adını taşıyan ünlü video serisinin başkarakteri olan Mario'nun yer aldığı ilk video oyunu "Donkey Kong"daki mesleği nedir?

A- Halıcılık
B- Marangozluk (CEVAP)
C- Tesisatçılık
D- Pizzacılık

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Kendi adını taşıyan ünlü video serisinin başkarakteri olan Mario'nun yer aldığı ilk video oyunu "Donkey Kong"daki mesleği nedir?
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