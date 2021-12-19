Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan Kendi adını taşıyan ünlü video serisinin başkarakteri olan Mario'nun yer aldığı ilk video oyunu "Donkey Kong"daki mesleği nedir? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.