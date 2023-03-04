Kendi kurtuldu ama oğlu Aras’ı kaybetti

KKTC'den voleybol şampiyonasına katılmak üzere Adıyaman'a gelen Türk Maarif Koleji öğrencileri, öğretmenleri ve bazı veliler otele yerleşti. Oğlu Aras başka bir odada kalan Murat Aktuğralı, "O gece çok huzursuz hissettim. Derin uykumda değildim, o yüzden depremde hemen kalktım. Yatak ile duvar arasında yere oturdum. Aklımda Aras ve arkadaşları vardı. Duvarla konuştum, 'Ne olur biraz daha dayan, yıkılma' diye. Elimdeki telefonun ışığını yaktım. Ayaklarımı oynatabildiğimi fark ettim. Üstümdeki ağırlıkları atmaya çalıştım. Biraz çabaladıktan sonra 8 katlı binanın 3'üncü katında olmama rağmen aniden gökyüzünü gördüm. Ne Aras'ıma ne de diğer çocuklara ulaşabildim" diyerek gözyaşlarına boğuldu.