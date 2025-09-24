Haberler Yaşam Haberleri Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 1 milyon 650 bin TL dolandırdılar
Konya'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, bilgilerinin terör örgütleri eline geçtiğini belirterek iki vatandaşı 1 milyon 650 bin TL dolandıran şüpheliler Ereğli ilçesinde yakalandı. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Merkez Karatay ilçesinde yaşayan vatandaşı telefonla arayan dolandırıcılar kendilerini komiser olarak tanıtıp kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini ve onlar tarafından kullanıldığını söyledi. Dolandırıcılar incelemek üzere para ve ziynet eşyalarını almalarını gerektiğin söylemesi üzerine korkuya kapılan vatandaş 950 bin TL değerindeki para ve ziynet eşyası dolu çantayı dolandırıcılara elden teslim etti. Aynı dolandırıcılar bu kez Ereğli ilçesindeki bir vatandaşı tuzağa düşürdü. Dolandırıcılar aynı taktikle bu kez vatandaşın 700 bin TL'sini aldı.

Şikâyetlerin ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 240 saatlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliğini tespit etti. Şüpheliler D.D. (26), H.C. (22) ve M.K.(29) Ereğli ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve üst aramalarında dolandırıcılıktan elde edildiği düşünülen 13 bin dolar, bin 600 TL, 251 bin 650 İran Riyali, 4 adet çeyrek altın, 1 çift küpe, 3 adet cep telefonu ve 4 adet sim kart ele geçirildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

