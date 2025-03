Trafik kazasında yaşamını yitiren 19 yaşındaki Sude Uran'ın kalbiyle yaşama tutunan kalp yetmezliği hastası Mehmet Yıldırım (32), çocukları ile deniz kenarına gitme hayalini gerçekleştirdi. Burdur'un Gölhisar-Çavdır Karayolu Yamadı Köyü yakınlarında 12 Kasım 2024 tarihinde meydana gelen kaza sonucu Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2. sınıf öğrencisi Fatma Sude Uran hayatını kaybetmişti. Muhammet ve Mesure Uran çifti, kızlarının organlarını bağışladı. Fatma Sude'nin kalbi, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Kliniği'nde yapay kalp ile nefes alan kalp yetmezliği hastası Mehmet Yıldırım'a (32) can oldu. Prof. Dr. Ömer Bayezid ve ekibi 3 saatlik operasyonla genç kızın kalbini Yıldırım'a nakletti. Sağlığına kavuşan Yıldırım, kızı Elif Reyhan (8) ve oğlu Mehmet Furkan (6) ile birlikte deniz kenarında gezinti yaptı. Yıldırım, "32 yıl hep her an ölebilirim korkusu ile yaşadım. Hep evlatlarımı düşündüm. Bir gün iyileşirsem iki çocuğumla deniz kenarına gidip doyasıya denizin havasını içime çekeceğim' demiştim. Bu hayalim gerçek oldu. Kendimi kuş gibi hafif hissediyorum. Çocuklarım kanatlarımın altında" diye konuştu.