Kendini kilitlediği kamyonette yaraladı: Bıçakla polislerin üzerine yürüdü!

YAŞANANLAR KAMERADA

Çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, kendisine kesici alet ile zarar veren F.K.'nın kullandığı aracı polis ekiplerinin üzerine sürdüğü, polis ekiplerinin ise şüpheliyi kullandığı aracın lastiklerine ateş ederek durduğu anlar yer aldı.

SERBEST BIRAKILDI

Hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.

'POLİSLERİN DUR İHTARINA UYMADI'

Olayın görgü tanığı Cemal Çapkan, "Kendini bıçakla doğradı. Polisler ona 'dur' dedi, ancak o durmadı. Arabaya binerek burada tur attı. Polislerin dur ihtarına uymadı. Polisler lastiklere ateş etmek zorunda kaldı. Olay yerine gelen akrabasını da dinlemedi. Polis camı kırarak adamı aldı. Ambulansla götürdüler" dedi.