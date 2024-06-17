Kendini yaralayan 16 bin acemi kasap acile koştu

Acemi kasaplar bu Kurban Bayramı'nda da işbaşındaydı. Yurt genelinde kurban kesimi sırasında yaralanan yaklaşık 16 bin kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya paylaşımda, "Bayramın ilk gününde Ankara'da 1274, İstanbul'da 840, İzmir'de 416 olmak üzere, ülke genelinde yaklaşık 16 bin kişi kurban kesimi sırasında yaşadığı yaralanmalar sonucu sağlık kuruluşlarımıza başvurdu. Kesimlerin profesyonel kişilerce yapılmaması bu gibi durumlara yol açıyor. Kurbanlarını henüz kesmeyenlerin buna dikkat etmelerini öneriyoruz. Daha ilk günden yaklaşık 16 bin kişi bayramı gönlünce geçiremeyecek" ifadelerini kullandı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Arnavutköy'deki bir kesimhanede kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan 56 yaşındaki D.İ.'nin hayatını kaybettiğini bildirdi.Samsun'da elini kesen Tuğrul Akar, "İnekte bir şey yok ama bizim atardamar kesildi" dedi. Büyükbaşı yıkarken ipin elini kestiği belirten Durmuş Gürbüz, "Parmak uçlarımda kırık oluştu. 1982'den beri kurban kesiyorum, bu ilk kazam" diye konuştu. Adem Altıkaya ise, "Acemi kasap diye yazmayın. Bu acemilik değil de aksilik oldu" ifadelerini kullandı. Kocaeli'nde acemiliğini kabul etmeyen Adem Altıkaya, "Bu acemilik değil de aksilik oldu. 10 senedir kurban kesiyorum, bu sene aksilik oldu" diye konuştu. Nurdoğan Kuzu da "Bir anlık dikkatsizlikle kurban yerine kendimi kestim. İlk defa oldu"dedi. Aksaray'da da Mustafa Akbaş, "Her yıl kurban kesiyorum. Elini kesenlerle dalga geçiyordum. Benim başıma da geldi" şeklinde konuştu.