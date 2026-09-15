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Giriş Tarihi: 15.09.2026 20:18

Kendisinden haber alınamıyordu: Esnafın cansız bedeni tarlada bulundu!

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen olayda, pencere işi yapan 32 yaşındaki Erdem D.’den haber alınamadı. İhbar üzerine yapılan çalışmalar kısa süre içerişinde sonuçlanırken, esnafın cansız bedeni tarlada bulundu.

İHA Yaşam
Kendisinden haber alınamıyordu: Esnafın cansız bedeni tarlada bulundu!
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Edinilen bilgilere göre, Akyazı sanayisinde pencere işi yapan 32 yaşındaki Erdem D.'den sabah saatlerinden itibaren haber alınamadı. Kendisine ulaşamayan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine arama çalışması başlatıldı.

Erdem D., bir süre sonra Cumhuriyet Mahallesi Yuvalak Caddesi yakınlarındaki bir tarlada hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Erdem D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İşlerinin bir süredir iyi gitmediği iddia edilen öğrenilen 36 yaşındaki esnafın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. Erdem D.'nin kesin ölüm nedeni, yapılacak olan detaylı inceleme ve otopsi raporunun ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

#AKYAZI #SAKARYA

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Kendisinden haber alınamıyordu: Esnafın cansız bedeni tarlada bulundu!
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