Kendisinden haber alınamıyordu: Esnafın cansız bedeni tarlada bulundu!

Erdem D., bir süre sonra Cumhuriyet Mahallesi Yuvalak Caddesi yakınlarındaki bir tarlada hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Erdem D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.