’Uyuşturucu satıyor musun’ sorusu cinayete neden oldu

Adana'da 31 yaşındaki İbrahim Salman, yolda yürürken kaldırımda bekleyen, 19 yaşındaki Hasan G.'nin yanına yaklaşıp ona; "Uyuşturucu satıyor musun?" diye sordu. Bu soru, Salman'ın da sonu oldu. İkili arasındaki tartışma kavgaya dönüştü; öfkesine hakim olamayan Hasan G., yanında taşıdığı bıçağı çıkartıp, Salman'ı karnından yaralayıp kaçtı. Salman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti; katil zanlısı da saklandığı mobilyacıda yakalanıp tutuklandı.

UYUŞTURUCU SATIYOR MUSUN?

Olay, 9 Ocak'ta merkez ilçe Seyhan'a bağlı Yenibey Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; İbrahim Salman yolda yürürken, kaldırımda bekleyen Hasan G.'nin yanına yaklaşıp, "Uyuşturucu satıyor musun?" diye sordu. Bu soru, ikiliyi karşı karşıya getirdi. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü; Salman ve Hasan G. birbirlerini darp etti. Yaşanan arbede esnasında Hasan G., yanında taşıdığı bıçağı çıkartıp, Salman'ı karnından yaralayıp kaçtı.

MOBİLYACIDA YAKALANDI

İbrahim Salman, yerde kanlar içinde kalırken, olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Salman, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği de kaçan saldırganın peşine düştü. Hasan G.'nin ailesine ait bir mobilyacıda saklandığı bilgisi üzerine harekete geçen polis, söz konusu adrese şok bir baskın düzenleyerek, saldırganı da kıskıvrak yakaladı.

KÜFÜR EDİNCE BIÇAKLADIM

Hasan G., emniyetteki sorgusunda; "Yolda beklerken, biri yanıma yaklaşıp, 'Uyuşturucu satıyor musun?' diye sordu. Mahallede akrabalarımın yaşadığını, bana bir daha böylesi sorular sormaması için onu uyardım. Karşılık verince de sinirlendim, sonrasında kavgaya tutuştuk. Araya girip kavgaya yatıştırdılar. Ayrılırken de bana küfredince bıçakladım" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Hasan G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.