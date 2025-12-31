Kendisini 4 ay önce döven arkadaşını öldürdü

Adana'da 28 Aralık'ta Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana gelen olayda şüpheli Fatih Bulut (29), sevgilisi Büşra K. (23) ve arkadaşları Ömer Faruk K. (24), Barış Y. (21) ile birlikte husumetli olduğu arkadaşı Veli Arslandağ'ın (21) oturduğu apartmanın önüne gitti. Bahçe kapısında karşılaşan taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında Bulut, tabancayla Arslandağ'a ateş etti. Şüpheliler, kanlar içinde yere yığılan Arslandağ'ı otomobile bindirip, yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Ameliyata alınan Arslandağ hayatını kaybedince Bulut, telefonla yanına çağırdığı Engin D.'nin otomobiliyle kaçtı. Hastaneye gelen polis ekipleri Büşra K., Ömer Faruk K. ve Barış Y.'yi gözaltına aldı. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda olduğu belirlenen cinayet şüphelisi Fatih Bulut ile Engin D., Sarıçam ilçesinde araçlarının önü kesilerek yakalandı.Sorguya alınan şüphelilerden Fatih Bulut, ifadesinde, "Veli, yaklaşık 4 ay önce hiçbir sebep yokken beni dövdü. Hakkımda küfürlü paylaşımlar yaptığını gördüm. Durumu hazmedemeyince konuşmak için yanına gittim. Bana saldırınca tabancayla vurdum, pişmanım" dedi. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, mahkemece tutuklandı.