Konya’da eş dehşeti! Kendisine şiddet uygulayan kocasını göğsünden bıçakladı

Olay, saat 09.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Sultan Mesut Mahallesinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen bıçaklama ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler Emrah T'yi göğüs bölgesinden yaralanmış halde buldu.
ŞÜPHELİ KADIN GÖZALTINA ALINDI
Ambulansla hastaneye kaldırılan Emrah T'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Emrah T'nin imam nikahlı eşi İsmet E. ise olayın şüphelisi olarak gözaltına alındı.
'ŞİDDET UYGULAYINCA BIÇAKLADIM'
İsmet E. ilk ifadesinde Emrah T. ile sürekli kavga ettiklerini, aralarında sabah yine kavga çıktığını, Emrah'ın kendisini dövdüğünü, bunun üzerine kendisinin de bıçakla yaraladığını söylediği ileri sürüldü. İsmet E'nin de ağız kısmından yaralandığı belirtildi. Soruşturma sürüyor.