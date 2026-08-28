Konya’da eş dehşeti! Kendisine şiddet uygulayan kocasını göğsünden bıçakladı

'ŞİDDET UYGULAYINCA BIÇAKLADIM'

İsmet E. ilk ifadesinde Emrah T. ile sürekli kavga ettiklerini, aralarında sabah yine kavga çıktığını, Emrah'ın kendisini dövdüğünü, bunun üzerine kendisinin de bıçakla yaraladığını söylediği ileri sürüldü. İsmet E'nin de ağız kısmından yaralandığı belirtildi. Soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör