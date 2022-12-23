Kendisini odaya kilitleyen babasını öldürdü

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan ve psikolojik sorunları bulunan Diyar Özer (22), geçen 21 Aralık'ta iki katlı evlerinin çatısına çıktı.
Oğlunun intihar etmesinden korkan Abdülkadir Özer (59), oğlunu zorla aşağı indirip odasına kilitledi. Bu duruma sinirlenen Diyar Özer, babasına saldırınca ikili arasında kavga çıktı. Özer, arbede sırasında mutfaktan aldığı bıçağı babasını göğsüne sapladı.
Kavga seslerini duyan komşularının ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Abdülkadir Özer'i kanlar içinde yerde, Diyar Özer'i ise baygın halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Abdülkadir Özer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan Diyar Özer, Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Diyar Özer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.