Kendisini "Sofi Serkan" diye tanıtıp şehit polis memurunun eşini dolandırdı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada kendisini "Sofi Serkan" ve "Ahmet Hoca" olarak tanıtan S.C.İ.'nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

BÜYÜ VE BÜYÜ BOZMA VAADİYLE PARA TOPLADI

Yapılan incelemelerde şüphelinin, sosyal medya üzerinden büyü yapma ve büyü bozma içerikleri ürettiği, kişilerin dini inanç ve duygularını suistimal ettiği tespit edildi. Şüphelinin, kurban, adak ve çeşitli malzeme ücretleri adı altında mağdurlardan maddi menfaat sağladığı belirlendi.

ŞEHİT POLİSİN EŞİ DE MAĞDURLAR ARASINDA

Soruşturma kapsamında, şüphelinin 2017 yılında Bursa'da gerçekleştirilen saldırıda şehit olan bir polis memurunun eşinin de aralarında bulunduğu toplam 50 kişiyi aynı yöntemle dolandırdığı ortaya çıktı. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan S.C.İ.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.