Kendisiyle ‘Barış’tı

Hatay Valiliği, 3 yıldır evden çıkmayarak sadece telefonla ve bilgisayarla oynayan 23 yaşındaki Barış Özbay için harekete geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Barış'ı ikna ederek önce saç-sakal tıraşı, daha sonra da hamama götürerek banyo yaptırdı.

Yıllar sonra tıraş olup banyo yapılan Barış Özbay, "Biraz direnç gösterdim ama beni zorla kaldırıp götürdüler. Saç ve sakal tıraşı oldum, banyo yaptım. Banyo yapmak ve tıraş olmak güzeldi.

İnsan farklı ve yeni şeyler yapınca rahatlıyor. Yenilik olunca mutluyum ve rahatım" dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Süleyman Yıldırım da, "Bundan sonra bizim Barış'a desteklerimiz devam edecek.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Barış'ın kaldığı evi temizleyecek. Devlet psikolojik destek de verecek" ifadelerini kullandı.