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Giriş Tarihi: 23.07.2026 10:44

Keneden 11’nci ölüm

Tokat´ın Almus ilçesinde yaşayan ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastalığıyla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören Şehriban Öztürk (72) hayatını kaybetti.

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
Keneden 11’nci ölüm
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Almus ilçesine bağlı Gökköy köyünde yaşayan Şehriban Öztürk´e bir hafta önce kene tutundu. Öztürk, daha sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Almus Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Burada durumu ağırlaşınca Öztürk, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi´nde tedavi altına alınan Öztürk, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yakınları tarafından hastane morgundan teslim alınan Öztürk´ün cenazesi defnedilmek üzere köyüne götürüldü. Kentte bu yıl KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi görüp hayatını kaybedenlerin sayısı 11 oldu.

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Keneden 11’nci ölüm
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