Keneden 11’nci ölüm

Almus ilçesine bağlı Gökköy köyünde yaşayan Şehriban Öztürk´e bir hafta önce kene tutundu. Öztürk, daha sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Almus Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Burada durumu ağırlaşınca Öztürk, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi´nde tedavi altına alınan Öztürk, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yakınları tarafından hastane morgundan teslim alınan Öztürk´ün cenazesi defnedilmek üzere köyüne götürüldü. Kentte bu yıl KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi görüp hayatını kaybedenlerin sayısı 11 oldu.