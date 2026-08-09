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Giriş Tarihi: 9.08.2026

Keneden bir ölüm daha

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
Keneden bir ölüm daha
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Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan Canan Demir'in (37) vücuduna kısa bir süre önce kene yapıştı. Bir süre sonra halsizlik ve kusma şikâyetleri yaşamaya başlayan Demir, yakınları tarafından Ünye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan Demir, durumu ağırlaşınca Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Anestezi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yakınları tarafından hastane morgundan alınan Demir'in cenazesi defnedilmek üzere Ünye'ye götürüldü. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ÜNYE #ORDU

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Keneden bir ölüm daha
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