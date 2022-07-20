Keneye 24 saatte 3 kurban

Adana'da polis memuru Mesut Sayar (40) ile Tokat'ta M.A. (49), Sivas'ta D.Ş. (73) Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede yaşamlarını yitirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde görevli 18 yıllık polis memuru Mesut Sayar'ı, Kurban Bayramı'nda gittiği memleketi Tufanbeyli'nin Doğanbeyli Köyü'nde, bayramın ikinci günü kene ısırdı. Keneyi kendi imkânlarıyla çıkaran Sayar, 2 gün sonra rahatsızlanınca Tufanbeyli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu daha da ağırlaşan Sayar, Adana Şehir Hastanesi'ne oradan da Yüreğir Başkent Hastanesi'ne sevk edildi. Sayar, önceki gün hastanede yaşamını yitirdi. Bekâr olan Sayar, Tufanbeyli'de toprağa verildi.Tokat Reşadiye'de, 49 yaşındaki M.A. rahatsızlanınca yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kene ısırdığı belirlenen M.A., yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti. Sivas Zara'da, 73 yaşındaki D.Ş.'nin vücuduna kene yapıştı. Rahatsızlanınca hastaneye kaldırılan D.Ş., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.