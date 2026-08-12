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Giriş Tarihi: 12.08.2026 18:41

Keneye karşı doğal hamle: Avcı keklikler doğaya salındı!

Kırıkkale'de kene popülasyonuna karşı Yozgat Keklik Üretim İstasyonu'ndan getirilen kınalı keklikler doğaya salındı. Öte yandan Kırıkkale'de 2003 yılından bu yana gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 20 bin 625 keklik doğaya salınmış oldu.

İHA Yaşam
Keneye karşı doğal hamle: Avcı keklikler doğaya salındı!
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Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Yozgat Keklik Üretim İstasyonu'ndan getirilen kınalı keklikler Kırıkkale'ye ulaştırıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce Yahşihan ilçesinde düzenlenen programa Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Yahşihan Kaymakamı Abdulkadir Umut Kasman ve DKMP Müdürü Bahadır Gürleyik katıldı.

Programda kafeslerin kapaklarını açan Vali Sarıibrahim ve beraberindekiler, keklikleri doğal yaşam alanına bıraktı. Sarıibrahim, "Biyolojik çeşitliliğin korunması açısından önemli bir çalışma; ilimize, üreticilerimize ve doğal hayatımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Bölgedeki keklik popülasyonunun artırılması, türün devamlılığının sağlanması ve doğal dengenin korunmasının hedeflendiği çalışmada, kekliklerin beslenme alışkanlıkları sayesinde kene ve benzeri zararlıların popülasyonunun azaltılmasına da katkı sağlaması bekleniyor.

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Kırıkkale'de 2003 yılından bu yana gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 20 bin 625 keklik doğaya salındı. 2026 yılında bırakılan 400 kınalı keklikle birlikte son 23 yıldaki toplam sayı 21 bin 25'e yükseldi. Kekliklerin salındığı bölge, yaban hayatı popülasyonunun güçlendirilmesi ve sağlıklı bireylerin çoğalmasının sağlanması amacıyla en az 3 yıl boyunca ava kapalı tutulacağı bildirildi.

#KIRIKKALE #YAHŞİHAN

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Keneye karşı doğal hamle: Avcı keklikler doğaya salındı!
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