Keneye karşı doğal hamle: Avcı keklikler doğaya salındı!

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Yozgat Keklik Üretim İstasyonu'ndan getirilen kınalı keklikler Kırıkkale'ye ulaştırıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce Yahşihan ilçesinde düzenlenen programa Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Yahşihan Kaymakamı Abdulkadir Umut Kasman ve DKMP Müdürü Bahadır Gürleyik katıldı.