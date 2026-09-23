Bursa Kent ormanında ceset bulundu! 3 aile DNA testi için çağrıldı

3 AİLE DNA TESTİNE ÇAĞIRILDI

Bulunan cansız bedenin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından ceset ve olay yerinde tespit edilen uzuvların, kimlik ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılacağı öğrenildi. Diğer yandna geçtiğimiz Şubat ayından bu yana kayıp başvurusu yapan 3 farklı aile ise, DNA testi yapılması için Bursa Adli Tıp Kurumuna çağırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör