Bursa Kent ormanında ceset bulundu! 3 aile DNA testi için çağrıldı

Bursa'da bir kayıp başvurusu üzerine ihbarı değerlendiren AFAD, ANDA ve NAK ekipleri, Nilüfer ilçesindeki Kent Ormanında arama çalışması başlattı. Ekipler kısa bir süre sonra, bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen parçalanmış bir ceset buldu.
CİNAYET ŞÜPHESİ ARAŞTIRILIYOR
Bölgeye Polis ve Olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Bulunan cansız bedenin, geçtiğimiz Şubat ayından bu yana kayıp olarak aranan 3 kişiden birine ait olduğu değerlendiriliyor. Polis, olayın cinayet olup olmadığını araştırırken, cesedin bazı bölümlerinin bulunmadığı, kayıp uzuvların ise olay yerindeki incelemeler doğrultusunda sokak hayvanları tarafından parçalanmış olabileceği değerlendirildi.
3 AİLE DNA TESTİNE ÇAĞIRILDI
Bulunan cansız bedenin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından ceset ve olay yerinde tespit edilen uzuvların, kimlik ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılacağı öğrenildi. Diğer yandna geçtiğimiz Şubat ayından bu yana kayıp başvurusu yapan 3 farklı aile ise, DNA testi yapılması için Bursa Adli Tıp Kurumuna çağırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.