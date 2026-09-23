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Giriş Tarihi: 23.09.2026 14:22 Son Güncelleme: 23.09.2026 14:38

Bursa Kent ormanında ceset bulundu! 3 aile DNA testi için çağrıldı

Bursa Kent ormanı içinde arama çalışması yapan AFAD, ANDA ve NAK ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek cesedi buldu. Cansız bedenin vücut bütünlüğünün bozulduğu öğrenilirken, Bursa’da kayıp başvurusunda bulunan 3 farklı aile DNA testi için Adli Tıp Kurumuna çağırıldı.

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MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ Yaşam
Bursa Kent ormanında ceset bulundu! 3 aile DNA testi için çağrıldı
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Bursa'da bir kayıp başvurusu üzerine ihbarı değerlendiren AFAD, ANDA ve NAK ekipleri, Nilüfer ilçesindeki Kent Ormanında arama çalışması başlattı. Ekipler kısa bir süre sonra, bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen parçalanmış bir ceset buldu.

CİNAYET ŞÜPHESİ ARAŞTIRILIYOR

Bölgeye Polis ve Olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Bulunan cansız bedenin, geçtiğimiz Şubat ayından bu yana kayıp olarak aranan 3 kişiden birine ait olduğu değerlendiriliyor. Polis, olayın cinayet olup olmadığını araştırırken, cesedin bazı bölümlerinin bulunmadığı, kayıp uzuvların ise olay yerindeki incelemeler doğrultusunda sokak hayvanları tarafından parçalanmış olabileceği değerlendirildi.

3 AİLE DNA TESTİNE ÇAĞIRILDI

Bulunan cansız bedenin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından ceset ve olay yerinde tespit edilen uzuvların, kimlik ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılacağı öğrenildi. Diğer yandna geçtiğimiz Şubat ayından bu yana kayıp başvurusu yapan 3 farklı aile ise, DNA testi yapılması için Bursa Adli Tıp Kurumuna çağırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BURSA

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Bursa Kent ormanında ceset bulundu! 3 aile DNA testi için çağrıldı
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