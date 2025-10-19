Kentin göbeğinde bomba alarmı! Çantadan çıkanlar şaşırttı

Kırıkkale'nin en yoğun bölgelerinden biri olan Zafer Caddesi'nde kaldırıma bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak caddeyi trafiğe kapattı. Vatandaşlar bölgeden uzaklaştırılırken bomba imha uzmanı çağrıldı. Uzman ekip, özel kıyafetlerini giyerek çantayı kontrollü şekilde fünye ile patlattı. Büyük bir gürültüyle patlatılan çantanın içerisinden poşet, gazete ve kağıt parçaları çıktı. Kısa sürede normale dönen cadde yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı.